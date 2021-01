Stiri pe aceeasi tema

- Un italian mort de Covid de aproape un an continua sa primeasca facturi de telefon, deși soția lui a facut nenumarate cereri de sistare a numarului. Ultima factura a primit-o pe 15 ianuarie, cand o renumita companie telefonica ii cerea insistent sa plateasca factura din noiembrie. Citește…

- Angajații Kaufland Romania din magazine, depozite și birouri incep, de pe 19 ianuarie, vaccinarea anti-COVID. Compania are in prezent in Romania circa 15.000 de angajați. In Bacau, exista 3 supermarketuri Kaufland. Angajații din retail fac parte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania germana BioNTech a anuntat astazi pe site-ul sau ca vaccinul impotriva coronavirusului, conceput impreuna cu Pfizer, actioneaza si impotriva mutatiei-cheie in variantele de coronavirus descoperite in Marea Britanie si Africa de Sud, potrivit unui studiu preliminar.

- ​Antrenorul Ionel Gane a declarat, luni seara, ca a avut o întâlnire cu presedintele executiv al FC Dinamo, Dorin Serdean, si cu Cornel Talnar, iar acestia i-au transmis ca pâna vineri se va plati un salariu sau doua. La întâlnire au participat si mai multi jucatori."Nu…

- Compania franceza Sanofi și compania britanica GlaxoSmithKline au anunțat, vineri, ca vaccinul experimental nu va fi gata pana la sfarșitul anului 2021, dupa ce studiile clinice au aratat ca a creat un raspuns imun insuficient, potrivit Deutsche Welle.„Sanofi și GSK anunța o intarziere in programul…

- Compania aeriana Finnair va oferi de Craciun opt zboruri virtuale pentru a-l putea vizita pe Moș Craciun la reședința sa oficiala din Rovaniemi (Laponia), informeaza Agerpres, care citeaza EFE. Pentru un bilet de 10 euro, doritorii pot sa-l vada pe Moș Craciun fara a pleca de pe canapea, grație realitații…

- Scene halucinante la o morga mobila montata in curtea spitalului din orașul Lugoj, Romania. Familia unui pacient care a murit de Covid-19 reclama ca trupul acestuia a fost depozitat in condiții improprii, așezat intr-un sac, cu tuburi de oxigen cu tot și infașurat in cearșaful de pe patul de spital,…

