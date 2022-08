Stiri pe aceeasi tema

- Știrea ca Florin Salam a decedat in aceasta seara a fost falsa, asta dupa ce Betty Vișanescu, fiica lui, dar inclusiv manelistul au confirmat fake news-ul! Fata cantarețului a avut o reacție dura pe rețelele de socializare, dupa ce s-a trezit cu sute de mesaje pe telefon.

- UPDATE: Rasturnare de situație in cazul informației difuzate de PRO TV, conform careia artistul Florin Salam a incetat din viața. Conform DC News, chiar artistul a ținut sa dezminta zvonurile și a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj: Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Iar…

- Partidul Social Democrat va prezenta joi, 26 mai, ora 18.00, Live, pe pagina de Facebook a partidului, bilanțul primelor 6 luni de guvernare. „Principalele obiective și masuri ale PSD au fost: susținerea categoriilor vulnerabile; siguranța alimentara a romanilor; sprijin pentru agricultura și industria…

- O tragedie a avut loc la Bonțești: un barbat de 33 de ani a murit fiind strivit de remorca unui camion condus de un tanar de 30 de ani. „Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din satul Iosaș angajat al unei societați comerciale din localitatea Bonțești in timp ce manevra […] The post Tragedie…

- O tragedie a avut loc in aceasta dimineața la Pleșcuța. Un barbat in varsta de 77 de ani a murit strivit de un tractor. „Astazi, 19.05.2022, in jurul orei 10:00, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in localitatea Pleșcuța, pentru a extrage o persoana peste care cazuse un utilaj agricol…