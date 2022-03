Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei asupra Ucrainei a provocat o reacție și o coalizare a Occidentului fara precedent. Puteau SUA, Marea Britanie și UE sa faca mai mult pentru a ajuta Ucraina? Invitați in studio, la emisiunea IMPERATIV, dupa Radiojurnalul orei 17,00, profesor universitar doctor Gabriel Mursa de la Facultatea…

- Consiliul de Administratie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a decis reluarea integrala a cursurilor pe data de 28 martie. Decizia finala va fi luata maine, joi, 10 martie, de catre Senatul universitatii. Conform legislatiei in vigoare, in momentul in care starea de alerta a fost ridicata,…

- Decizia Guvernului de a ridica starea de alerta si, prin urmare, de a reveni automat la situatia de dinaintea pandemiei a venit ca un soc pentru cea mai mare universitate din Iasi - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC). In urma prelungirii starii de alerta, conducerea institutiei de invatamant…

- La multe din facultati, acestea vor incepe online. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" va ramane singura institutie de invatamant superior din Iasi care incepe cursurile in semestrul al doilea preponderent online. Decizia ramane plasata in continuare in sarcina conducerii fiecarei facultati si, cu cateva…

- Camera de Conturi Iasi are un nou director. Economistul Vasile Nita a primit zilele trecute delegare pe sase luni de la presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, decizia de investire ajungand astazi pe biroul noului sef al institutiei iesene. In varsta de 55 de ani, Vasile Nita este un auditor cu state…

- Surse din cadrul PNL Iasi au precizat pentru News.ro ca organizatia ieseana va face o nominalizare pentru una dintre functiile de secretar de stat in Ministerul de Finante, dupa ce hotararea ar fi fost luata de conducerea centrala a partidului. Aceleasi surse au declarat ca sansele cele mai mari sa…

- Ceea ce, pana mai ieri, parea posibil doar in filme sau in scrieri SF, astazi devine realitate. Inteligenta artificiala, robotica si automatizarea au schimbat parcursul omenirii. Iar tinerii romani se dovedesc a fi foarte buni in aceste domenii. Iar un parteneriat recent face ca o pepiniera de specialisti…

- Studenții Facultații de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, au luat locul I la Olimpiada Naționala a Economiștilor in Formare care s-a desfașurat in perioada aprilie – decembrie 2021. Studenții Oana Macnea și Iulian Vieru, coordonați de profesorul…