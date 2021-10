Deși avem depozite ecologice, operatorii de salubritate continuă să arunce pe câmp deșeurile Ca stat emergent cu o economie in plin avant, Romania a intrat și in atenția investitorilor din mafia italiana, care au incercat sa speculeze poziția sa periferica. Investițiile, gestionate de divizia ecologica a organizației, Eco Mafia, au vizat in special sectorul gunoaielor, pentru care au pus la bataie tot arsenalul greu: mita, trafic de influența la nivel inalt, corupție, portițe oferite de o legislație incalcita. Rezultatele n-au intarziat sa apara: vapoarele și TIR-urile incarcate cu baloți de marfuri second hand au inundat portul Constanța și granițele Romaniei, de unde așteptau sa fie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

