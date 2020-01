Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns in arestul politiei judetene dupa ce s-a urcat baut la volan, a ramas fara permis, apoi a calcat din nou pe bec, fiind prins in trafic, la volan, desi avea carnetul suspendat.Barbatul a fost tras pe dreapta, prima data, pe 10 noiembrie anul trecut. El a fost…

- Un șofer baut și cu permisul suspendat dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice a reușit sa atraga atenția polițiștilor asupra sa dupa ce a plonjat cu mașina intr-un canal. Din fericire, nu a fost nimeni ranit.Barbatul, in varsta de 57 de ani, se deplasa cu unautoturism Opel,…

- La data de 31 decembrie 2019, ora 10.55, un barbat din comuna Paltin, județul Vrancea, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in localitatea Valea Sarii, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 31 decembrie…

- La data de 09.12.2019, ora 19.25, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul Drager Drugtest, rezultatul a fost pozitiv.…

- In aceasta seara, in jurul orelor 20:05, Politia municipiului Ploiesti a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un conducator auto, dupa ce ar fi acroșat separatoarele de sens de pe pasarela din zona de vest (str. Marașești), si-ar fi continuat deplasarea in mod sinuos. Un echipaj de poliție…

- De Ziua Naționala un echipaj din cadrul Poliției municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control str. Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…