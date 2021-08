Stiri pe aceeasi tema

- Strazile orasului Kabul sunt pustii, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului si au declarat victoria in fata fortelor guvernamentale care au fost instruite de americani timp de 20 de ani. Dupa retragerea trupelor NATO, in cateva saptamani talibanii au…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Afganistanului, Kabul, ultimul mare oraș care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Diplomații americani au fost evacuați din ambasada lor cu elicopterul, in timp ce mii de deținuți au fost eliberați din cea mai mare inchisoare din țara.

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, situat la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, cea de a zecea capitala provinciala pe care o cuceresc in decurs de o saptamana, potrivit unui consilier provincial, relateaza AFP.”Pot sa confirm ca Ghazni a cazut pe mana talibanilor in aceasta (joi) dimineata.…

- Talibanii controleaza in acest moment 65% din suprafata Afganistanului si ameninta sa cucereasca alte 11 capitale de provincie, fapt care ar putea duce la taierea legaturilor dintre Kabul si fortele guvernamentale din nordul tarii, a declarat un inalt oficial UE pentru Reuters. Concomitent, talibanii…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…