Desi au autostrada la o aruncatura de bat, locuitorii comunelor din nordul Capitalei circula tot in conditii vitrege. Cine e de vina si ce se poate face

- Asociatia Pro Infrastructura spune ca ritmul de lucru pe segmentul de 3,3 kilometri al Autostrazii A3 intre Str. Petricani si Str. Popasului din Bucuresti este ”foarte lent”, iar lucrarea inceputa din 2016 este posibil sa nu se finalizeze nici in acest an. Slaba mobilizare a constructorului este in…

- Șeful PSD a citicat pe Facebook, marți seara, Compania de Drumuri și Autostrazi, precizand ca oamenii l-au sesizat ca n-au putut plati prin SMS taxa de pod, la Fetești. Raspunzand unui internaut care l-a intrebat - ”Pai n-ai sunat-o pe 20-20 s-o intrebi?”, Liviu Dragnea a afirmat: ”I-am contactat…

- Pana la sfarsitul acestui an, Singapore Airlines vrea sa relanseze cea mai lunga cursa aeriana din lume: de la Singapore spre New-York, in cadrul careia pasagerii vor petrece aproximativ 20 de ore in zbor. Compania aeriana a operat anterior aceasta cursa, insa a anulat-o in anul 2013, din…

- Politistii anunta ca se circula in conditii de aglomeratie pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, dar si pe Drumul National 1, in special pe Valea Prahovei si in localitatea Otopeni. De asemenea, din cauza numarului mare de masini care se indreapta catre Capitala, se circula greu pe DN 1 A, DN 2, DN 6,…

- Inaugurarea unui lot de 21 de kilometri al Autostrazii Lugoj-Deva, programata pentru luna septembrie 2018, s-ar putea amana pe termen nedeterminat. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de vina ar fi constructorii care au realizat lucrari de calitate…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International "Henri Coanda" Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2 pentru ca aceasta sa devina operationala…

- aEzJudetul Timis are mari sanse sa fie traversat de o noua autostrada este" nu anuntul facut de presedintele CJ Timis Calin Dobra acum cateva ore. El a transmis si intr-un mesaj pe Facebook pe care i

