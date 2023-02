Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza…

- Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului de Informații Și Securitate (SIS), in cadrul unei echipe comune de investigații cu Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut trei barbați din Republica Moldova banuiți…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj sfidator. Acesta susține ca ucrainenii iși vor crea propriul miracol de Craciun, aratand ca vor ramane neinvinși in ciuda atacurilor rusești care au aruncat milioane de oameni in intuneric. La mai bine de zece luni de la invazia Rusiei in Ucraina , un razboi care…

- Cele peste 100 de rachete trase de ruși asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat și Republica Moldova. Multe regiuni din Moldova au ramas fara electricitate in timpul atacului masiv cu rachete rusești asupra Ucrainei. Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta pe 15 noiembrie…

- Trei membri ai unui grup criminal organizat din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a barbaților din Ucraina in Republica Moldova, a fost reținut de oamenii legii, transmite Realitatea.md . Membrii grupului sunt originari din satele Grimancauți și Bulboaca ale raionului Briceni. Doi din…

- Duminica, 6 ianuarie, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anuntat pe pagina sa de Twitter ca va intreprinde o vizita in Republica Moldova la mijlocul acestei saptamani, dupa ce a avut o convorbire telefonica cu șefa statului Maia Sandu, transmite Agerpres . ”Am discutat despre…

- Serviciile secrete ale Ucrainei ar fi intrat pe teritoriul Moldovei și ar fi reținut un polițist de Frontiera de la Ocnița, care acum este incarcerat in țara vecina. Declarația a fost facuta de fostul șef al Intreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA",…