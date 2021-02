Stiri pe aceeasi tema

- Fie vreme buna, fie vreme rea, Viorel Hrebenciuc nu uita niciodata de marile placeri! Cum a fost surprins fostul om politic, dar mai ales, in compania cui? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, mereu pe faza!

- In timp ce pandemia ii pune bețe-n roate, Mugur Mihaescu a dat afacerile pe distacție! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul actor la un joc de golf pe timp de noapte, dupa ce a pus țara la cale la intalnirea cu un prieten.

- Vandoor inseamna calator. Iar povestea noastra e una plina de drumuri care se leaga intre ele și de multe uși care se deschid pentru a ne impartași poveștile lor. Povești ce merita ascultate și transmise mai departe.Calatoria noastra incepe pe Valea Ghimeșului, un loc care inca iși mai pastreaza farmecul…

- Anca Serea este una dintre vedetele din Romania care pare sa exceleze pe plan personal și profesional. Are o viața de familie frumoasa, fiind mama a șase copii, pe care ii crește alaturi de soțul ei, Adi Sina. Totodata, ea are o cariera destul de lunga in televiziune, recent revenind pe micile ecrane…

- Victor Ponta a fost ministru, premier și președintele celui mai mare partid din Romania. Oficialul a candidat la prezidențiale, iar astazi este din nou șef de partid, unul construit de la zero ca o alternativa la PSD. Cu o experința bogata in politica, nefiind ignorat de jocurile din sfera in care activeaza,…

- Gigi Becali, imaginile care urmeaza nu o sa-ți faca deloc bine! ”Prințesa” ta nu este tratata cum trebuie de ”Prințișorul din Dobroești”! Teodora, lasata de izbeliște de propriul soț! In ce ipostaze au fost surprinși cei doi? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au…

- Sunt momente inedite cu Anca Serea, dupa ce a ieșit din izolare. Cum a ajuns aceasta sa se salute cu prietenii, dupa ce soțul ei, Adi Sina, a fost infectat cu coronavirus. Vedeta din Romania care a atras privirile trecatorilor Anca Serea și Adi Sina au trecut prin momente grele, dupa ce soțul acesteia…