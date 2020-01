Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori din SUA au avut parte de o surpriza dupa ce si-au facut testul ADN! Femeile care par gemene au vrut sa afle mai multe detalii despre istoria familiei, insa au descoperit lucruri noi despre ele. In urma rezultatului ADN, cele doua au aflat ca de fapt nu sunt pe deplin surori biologice.

- O pisica cu puteri vindecatoare a fost scoasa la vanzare inRusia, pentru 320.000 de dolari. Pisica are puteri miraculoase,pretinde stapanul ei, care spune ca i-a schimbat viața in bine,„radical”„Pisica mi-a spus intr-un vis sa o vand și sa folosesc banii pentru o cauza nobila”, a scris Georgy, proprietarul…

- Dragos Moldovan a fost desemnat de telespectatori castigatorul Vocea Romaniei 2019 si i-a adus lui Tudor Chirila cea de-a patra victorie in show-ul de la Pro TV. Originar din Timisoara, tanarul in varsta de 21 de ani este student la Conservator si se considera un om norocos, mai ales dupa ce a suferit…

- In Romania, anul acesta s-au nascut cei mai puțini copii din ultimii șase ani. De asemenea, migrația și mortalitatea ridicata sunt alte doua cauze care reduc tot mai mult populația. Femeile se decid din ce in ce mai greu pana devin mame. Varsta medie la prima naștere era 23 de ani in 2.000 și a ajuns…

- Presedinta viitoarei Comisii Europene Ursula von der Leyen a modificat numele controversat al portofoliului comisarului insarcinat cu Migratia, pe care l-a redenumit ”Promovarea modului de viata european” in loc de ”apararea” acestui mod de viata, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza…

- Dj Wanda si iubitul sau Karl Katavich traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi indragostiti s-au casatorit in luna august a acestui an. Fiind cea mai importanta persoana din viata sotului sau, frumoasa bruneta a reusit sa il ajute pe acesta sa scape de 10 kilograme in doar cateva luni.