Deși angajările la stat sunt blocate de la 1 iulie, MAE a mai vrut un secretar de stat și încă 97 de angajați Chiar daca angajarile la stat au fost blocate de Guvern de la 1 iulie, pentru reducerea cheltuielilor, MAE a cerut azi in ședința Executivului aprobarea a inca unui post de secretar de stat, al 6-lea, și angajarea pe post a inca 97 de funcționari publici. Guvernul a aprobat inființarea unui post de secretar de stat […] The post Deși angajarile la stat sunt blocate de la 1 iulie, MAE a mai vrut un secretar de stat și inca 97 de angajați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

