- ​Echipa de volei feminin Universitatea Cluj va evolua sezonul viitor în Divizia A, desi a retrogradat la finalul stagiunii 2020-2021. ”U” Cluj a profitat de invitatia FRV, dupa ce doua formatii din prima liga s-au retras.Cluburile CSU Belor Galati si CSU Medicina Târgu…

- Prima liga feminina ar putea avea doar 10 echipe la start in sezonul viitor dupa ce CSU Belor Galați și CSU Medicina Tirgu Mureș au anunțat ca nu se pot inscrie din motive financiare Divizia A1 de volei feminin a ramas doar cu 10 formații pentru sezonul viitor dupa ce CSU Belor Galați și CSU Medicina…

- Din pacate zvonurile au devenit realitate in cazul formatiei feminine de volei din Galati. Din cauza retragerii sponsorului principal si al fondurilor insuficiente asigurate de Primarie, CSU Galati, fosta Belor Galati, s-a retras din Divizia A1, acolo unde CSM Targoviste detine titlul national. Formatia…

- Federația a decis ca in ediția de campionat 2021-2022 prim-divizionarele sa fie obligate sa aiba in permanența in teren minimum doua jucatoare romance. Se intenționeaza, totodata, revenirea la etape saptamanale in locul turneelor. Ediția 2020-2021 a Diviziei A1 la volei feminin a fost una cu multe premiere.…

- CSU Medicina CNUE Targu Mures a obtinut o victorie importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii din Divizia A1 la volei feminin, 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) cu FC Arges, luni, la Galati, intr-un meci pentru Grupa 9-12. Laura Simonia a reusit 17 puncte, iar Sara Pavlovic 16. …

- In perioada 15-17 aprilie este programat returul grupei 5-8 din cadrul Diviziei A1 de volei masculin. Partidele se desfașoara in București, dupa urmatorul program: Joi, 15 aprilie Dinamo București – Știința Explorari Baia Mare (ora 11); Unirea Dej – Universitatea Cluj (ora 13); Vineri, 16 aprilie Știința…

- Echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Targoviste a obtinut trei succese la zero in ultimul turneu din returul Diviziei A1 de volei feminin. Gratie acestor rezultate, fetele lui Giovanni Caprara au incheiat sezonul regulat pe primul loc al clasamentului.Divizia A1 (f): Rezultatele ultimului…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor din Bacau va gazdui șase partide ale turneului cu numarul 12, ultimul din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin. Programul meciurilor Vineri, 2 aprilie, ora 17.00: Știința Bacau- Volei Alba Blaj. Ora 20.00: Belor Galați- CSO Voluntari 2005. Sambata,…