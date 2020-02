Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 februarie, fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare. Fiica sa, Emanuela, fosta vedeta de televiziune, nu a scapat de pedeapsa magistratilor.

- Iordache Costraș (PNL), primarul comunei Magura, județul Bacau, iși pastreaza funcția, deși in urma cu doua luni a fost condamnat definitiv pentru complicitate la conflict de interese. Iordache Costraș (PNL) este de trei ani și jumatate primarul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zilele trecute, la Palatul Administrativ din Bacau a avut loc o intalnire de lucru prilejuita de finalizarea etapei a doua a PUZ-ului pentru Dezvoltarea Aeroportului din Bacau pe urmatorii 30 de ani. La aceasta intalnire au fost prezenți – primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, primarul comunei…

- „Pisicile” nu se tem de frig. Și sunt gata de joaca; in orice condițiii meteo! Mai ales daca vorbim de „Pisicile Roșii” de la Magura 2012, echipa de fotbal feminin a Bacaului. Miercuri, pe o vreme… cainoasa, vice-lidera Seriei a IV-a din eșalonul al treilea și-a reluat pregatirile. Sub comanda unui…

- Scriitorul bacauan Ovidiu Genaru, a obtinut, miercuri, Premiul National de Poezie “Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. In varsta de 85 de ani, Ovidiu Genaru a fost declarat castigator al celui mai important premiu de poezie acordat in Romania in baza unei decizii adoptate de un juriu condus de presedintele…

- La data de 07 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci, au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis pe numele unui tanar de 26 de ani, identificat pe raza comunei. Cel in cauza a fost condamnat de Judecatoria Bacau la executarea a…

- Autoritatile judiciare din Marea Britanie au cerut transferarea intr-un penitenciar din Romania a lui Ilie Razvan Ciubotaru, un barbat din Bacau care, printr-o hotarare judecatoreasca pronuntata de Curtea Coroanei din Basildon, a primit 10 ani de inchisoare pentru viol.

- Am considerat mereu, dar mai ales in ultima vreme, faptul ca nu merita nici o atenție opiniile exprimate de domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. Ultimul articol scris de Domnia sa in ediția de luni, 25 noiembrie 2019, a cotidianului Deșteptarea mi-a intarit pe deplin convingerea. Vorbele dumnealui…