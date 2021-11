Desființarea SIIJ, discutată de PNL și PSD. Cîțu: Eu zic că am avansat, facem progres Premierul interimar Florin Cîtu, presedintele PNL, a declarat ca reprezentantii liberalilor si ai PSD au cazut de acord în cadrul negocierilor asupra faptului ca trebuie sa respecte prevederile Mecanismului de Cooperare si Verificare, pentru a fi posibila intrarea în Schengen.



"Eu zic ca am avansat acolo, facem progres. Cred ca cu totii avem avizul Comisiei de la Venetia sau opinia Comisiei de la Venetia si de acolo pornim. Consensul este ca pornim de acolo. (...) Avem avizul Comisiei de la Venetia. Discutia este despre toate legile justitiei, un pachet întreg.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

