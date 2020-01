Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce a preluat funcția de ministru al Justiției, Catalin Predoiu i-a scris ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, ca Romania isi schimba opinia la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, vizavi de existenta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in sensul…

- „Modul in care este abordata desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu face decat sa confirme maniera defectuoasa, partinitoare si slugarnica in care este abordata chestiunea Justitiei in Romania. Orice discutie despre existenta sau inexistenta SIIJ trebuie sa porneasca…

- Modificarea legilor Justiției și a OUG 114 intra in ședința de Guvern de marți. Executivul iși va angaja raspunderea pe mai multe acte normative Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmeaza sa isi asume raspunderea. Într-o primă etapă,…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a votat pentru o Romanie a valorilor europene și transatlantice.''In aceasta zi scaldata generos de razele soarelui, am mers cu incredere la vot, pentru ca imi doresc o Romanie a valorilor europene și transatlantice. Buletinul de vot este…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca noul Guvern va lua foarte in serios recomandarile din raportul MCV, vor fi reluate dezbaterile pe codurile penale, dar și pe legile justiției.”Suntem in situația in care trebuie sa luam foarte in serios MCV. Gandiți-va ca Bulgaria este in situația…

Sociologul Marius Pieleanu l-a intrebat, duminica, la Romania TV, pe Traian Basescu daca iși va da demisia, ca urmare a procesului de la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde judecatorii vor da decizia finala cu privire la colaborarea fostului președinte cu Securitatea.

Regina-mama Elena a Romaniei va fi reinhumata alaturi de fiul ei, regele Mihai I, la Curtea de Arges iar sicriul ajunge in tara la ora 11.00, iar sambata, de la ora 12.00, va fi oficiata slujba de inmormantare in Catedrala Istorica de la Curtea de Arges.