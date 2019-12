Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a decis marti prorogarea termenului referitor la intrarea in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor pana la 1 ianuarie 2022, mentinandu-se astfel pentru urmatorii doi ani vechimea minima de 25 de ani.De asemenea, senatorii juristi au decis sa proroge…

- Comisia Juridica din Senat a respins marti propunerea legislativa a USR privind desfiintarea Sectiei Speciale (SS) de Investigare a Infractiunilor din Justitie si punerea in acord a legilor justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a raportului GRECO si a recomandarilor din...

- Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat miercuri ca 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit si se considera adoptate. Proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor a fost initiat de mai multi parlamentari USR. Proiectele adoptate tacit de…

- Raportul Comisiei Europene prin care sunt monitorizate independența și eficacitatea sistemului judiciar, publicat recent, este cel mai dur raport de țara pe care Romania il primește de la aderarea sa in 2007. Daca in ultimii ani, faceam pași sa internalizam principiile mari care stau la baza unui sistem…

- Conform votului electronic inregistrat pe site-ul Senatului, proiectul a fost votat de toti cei 43 de senatori PSD prezenti si de trei neafiliati. Toti senatorii PNL si USR au votat impotriva, iar toti senatorii UDMR s-au abtinut. Senatorul PSD Liviu Pop este cel care a a depus proiectul pentru instituirea…

- Proiectul de lege inițiat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici (PSD), pentru combaterea evaziunii fiscale, nu a intrunit luni, in plenul Senatului, numarul necesar de voturi pentru adoptare: era nevoie de 69 de voturi pentru si au fost doar 64 de voturi pentru. PSD are 69 de membri in Senat.…

- Impozitarea pensiilor speciale din Romania va deveni realitate in perioada imediat urmatoare! Prima camera parlamentara sesizata a aprobat proiectul de lege prin care veniturile care depașesc anumite plafoane vor fi impozitate drastic. Votul a trecut prin contribuția hotaratoare a parlamentarilor PSD.…

- Un proiect UDMR care schimba regimul incompatibilitaților și conflictului de interese a primit marți raport favorabil in Comisia Juridica a Senatului și va ajunge la vot final in plenul Senatului pana cel tarziu saptamana viitoare.Potrivit legii actuale, prin conflict de interese se ințelege…