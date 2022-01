Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției anunța „acțiuni imediate” pentru indeplinirea MCV, prima dintre ele fiind desființarea Secției Speciale. Planul de acțiuni a fost anunțat printr-un comunicat transmis sambata, 15 ianuarie, de Ministerul Justiției. Planul include „acțiuni imediate ale Ministerului Justiției in direcția…

- Ministerul Justitiei arata ca "ramane ferm angajat" in realizarea obiectivelor din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Astfel, MJ anunta ca saptamana viitoare va initia procedurile ca proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie…

- Ministerul Justitiei a anunțat implinirea a cinci ani de la operationalizarea Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate, perioada in care au fost identificate peste 5.300 de bunuri identificate si peste 27.000 de conturi bancare, fiind pus sechestru pe aproape 200 de milioane de euro. Ministerul…

- Ministerul Justitiei prezinta, luni, un bilant la implinirea a cinci ani de la operationalizarea Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate: peste 5.367 bunuri identificate in 1419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdictii si a trimis cereri catre 74 de jurisdictii); lansarea in anul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, dupa o discutie online cu reprezentantii Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca a fost analizata situatia intarzierilor inregistrate in 2021 in realizarea obiectivelor MCV, in special desfiintarea SIIJ si adoptarea…

- "In urma cu 18 ani, la data de 31 octombrie 2003, ONU proclama 9 decembrie Ziua Internaționala Anticorupție prin rezoluția 58/4 a Adunarii Generale. Romania a semnat Convenția la data de 9 decembrie 2003 și a ratificat-o prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004.Dupa intrarea Romaniei in NATO si UE,…

- Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Ciuca Foto: facebook.com/cameradeputatilor Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Nicolae Ciuca. Toți candidații care au ajuns pâna acum în comisiile de specialitate din Parlament au…

- PSD nu renunța la ideea ca Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție trebuie pastrata, deși aceasta este una dintre condițiile Comisiei Europene pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) impus României. "Sa închidem MCV-ul, dar nu prin desființarea SIIJ",…