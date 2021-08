Consilierii generali ai Capitalei ar urma sa voteze, in sedinta de luni, doua proiecte care vizeaza desfiintarea Companiei Municipale Cimitire Bucuresi si a Companiei Municipale Tehnologia Informatiei, precum si unul vizand declansarea procedurii de insolventa a Companiei Municipale Paza si Securitate, potrivit news.ro.

"Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General at Municipiului Bucuresti, in calitate de actionar majoritar al societatii Compania Municipala Cimitire Bucuresti S A., aproba dizolvarea si lichidarea societatii Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A. in temeiul art.…