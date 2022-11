Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 65 de ani a fost mușcat de patru caine, in zona Cicoare din municipiul Iași, și se afla in prezent internat la Spitalul „Sf. Spiridon”. Coordonatorul UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, marti, presei, ca barbatul a fost in cartierul Galata…

- Incident grav, in noaptea de joi spre vineri, la Sannicolau Mare. Un barbat de 45 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de trei caini lasați nesupravegheați de stapana. Animalele au mai fost implicate intr-un incident in primavara, atunci cand au intrat intr-o curte și au sfașiat…

