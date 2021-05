Stiri pe aceeasi tema

- Cursuri fața in fața in localitațile care nu sunt carantinate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, elevii din clasele terminale și pentru cei care participa la ore remediale. Decizia a fost anunțata miercuri seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Elevii din clasele terminale…

- Posibile modificari in desfasurarea anului scolar Ministrul educatiei, Sorin Campeanu, a solicitat sa fie analizata posibilitatea ca elevii din clasele terminale aflate în scenariul rosu sa revina cu efective complete la cursuri dupa vacanta de Pasti. El a argumentat ca acesti…

- Elevii vor avea o vacanța prelungita care va incepe pe 2 aprilie și se va termina pe 4 mai, excepție vor face clasele terminale pentru care structura anului școlar nu a fost modificata. Anunțul a fost facut, joi, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, intr-o conferința de presa. „Vacanța de primavara…

- Simularea examenului de Bacalaureat 2021, clasele a XII-a și a XIII-a, incepe luni, 22 martie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Bacalaureat se desfașoara in acest an in perioada 22-25 martie. Probele din cadrul simularii naționale incep luni dimineața la ora 9:00,…

- Ministrul Educației și cel al Sanatații au ajuns la un acord pentru ca elevii din clasele terminale – a opta și a douasprezeceasa – mearga fizic la școala și in scenariul roșu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- Invațamantul targoviștean se reintoarce in on line, in mare parte, dupa ce municipiul a intrat in scenariul roșu. Aceeași masura Post-ul De maine, elevii din clasele V-VIII, din Targoviște vor invața in on line apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a și a XII-a, sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a motivat ca examenele naționale vor fi cu…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a si a XII-a, sa mearga fizic la cursuri si in cazul in care scoala intra in scenariul rosu. Ministrul Educatiei a motivat ca examenele nationale vor fi cu prezenta…