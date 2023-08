Desfășurare de forțe în Mamaia. Lanț uman pentru salvarea a cinci persoane în pericol de înec A fost format un lanț uman pentru salvarea a cinci persoane aflate in pericol de inec, luni, in stațiunea Mamaia. Potrivit ISU Constanța, cinci persoane sunt in pericol de inec, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia. Intervin pentru salvarea celor cinci persoane mai multe echipaje SMURD și autospeciala de transport victime multiple din port. S-a format un lanț uman pentru salvarea celor cinci. Doua persoane au fost scoase din mare inconștiente. La ora transmiterii știrii sunt efectuate manevre de resuscitare pentru persoanele scoase din mare și au loc operațiuni de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

