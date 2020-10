Stiri pe aceeasi tema

- In timpul ploii torențiale cazute in aceasta dimineața la Timișoara, 40 de angajați ai Aquatim și 13 utilaje de tip vidanja, Woma și autocombinata au intervenit pe strazi pentru remedierea problemelor cauzate de precipitațiile masive. Principala intervenție s-a desfașurat la Pasajul Brediceanu din Piața…

- Administratia locala din comuna Lopadea Noua a reluat pentru a treia oara licitatia privind executia lucrarilor pentru obiectivul „Canalizare menajera si Statie de epurare cu racord electric, comuna Lopadea Noua, judetul Alba”, proiect finantat prin PNDL.

- Daniel Dragan, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei timișene Parța, considera ca vremurile in care localitatea era cunoscuta mai multe pentru vecinatatea rampei de gunoi au trecut, și va urma o dezvoltare imobiliara. „Dezvoltarea trebuie sa se faca in primul rand catre Timișoara. In aceasta…

- Mirosul neplacut in oraș la moment nu este de la stația de epurare. Cel puțin asta a declarat directorul Apa-Canal Chișinau, Anatolie Lichii, astazi in cadrul ședinței operative a pretorilor de sector din Chișinau. Potrivit lui, actualmente miros nu exista, atat cat in zona de 500 de metri a stației…

- 20Cetațenii din satul Rahau vor beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, realizat printr-o investiție de peste 7.4 milioane de lei. Potrivit proiectului, apele uzate provenite de la gospodarii vor fi colectate de un sistem gravitațional și transportate la o stație de epurare ce va fi…

- Un sac insemnat cu textul ”Pericol biologic” a fost gasit aruncat o ghena de gunoi din Gheorgheni. Sacul a fost gasit in cursul zilei de marți și a fost sesizata Poliția Locala. In cursul zilei de miercuri au fost facute investigații și s-a aflat ca sacul ar putea proveni de la o spalatorie care…

- Prof. univ. dr. Liviu Miron a fost confirmat cu noul coronavirus Din informatiile detinute de reporterii Cotidianului BZI pare ca acesta a fost la o delegatie la Timisoara pe zona de invatamant doctoral. In urma testului pe care si l-a facut a fost declarat pozitiv cu noul coronavirus. De precizat ca…