- Demersurile continua. Trenul Metropolitan Iași prinde contur. A fost semnat astazi protocolul de asociere pentru realizarea acestei investiții intre Municipiul Iași, Consiliul Județean Iași – Iași County Council, Compania Naționala de Cai Ferate „CFR” SA și comunele Lețcani, Holboca, Miroslava, Ciurea…

- Incidenta cazurilor de imbolnavire de Covid creste usor in municipiul Iasi (la 12,50 la mie, de la 12,35), dar sare brusc in comunele invecinate. Vedeti situatia din fiecare localitate: Incidenta a crescut in: Aroneanu, de la 13,30 la 14,68 cazuri/ 1000 loc., Barnova, de la 14,32 la 15,22 cazuri la…

- Membrii Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, impreuna cu vicepreședintele CJ Marius Sorin DANGA, viceprimarul municipiului Iași Daniel JURAVLE și primarii comunelor din zona metropolitana: Tomești, Holboca, Ciurea, Schitu Duca, Popricani, Lețcani, Aroneanu, Barnova, Valea Lupului și Țuțora…

- In Valea Lupului, incidența este de 13,77 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in Rediu, rata este de 12,85. Patru comune din Iași au rata de infectare peste zece cazuri la mia de locuitori, acestea fiind Aroneanu (10,08), Cucuteni (10,26), Miroslava (10,52) și Probota (10,32). Alte patru comune din…

- Rata de incidenta Covid-19 a continuat si ieri sa creasca in mare parte din localitatile judetului. Ieri, la amiaza, trei localitati aveau o rata de peste 6 infectari la 1.000 de locuitori (calculata pe ultimele 14 zile), prag in cazul caruia autoritatile impun cele mai drastice interdictii: Valea Lupului…

- Potrivit ultimelor date, in judetul Iasi, mai multe localitati au raportat incidente peste 3. In municipiul resedinta, rata este de 3,23 de cazuri la mia de locuitori, iar in orasele Harlau si Targu Frumos a depasit 4.23. Incidente ridicate, de peste 4, au raportat si localitatile Cucuteni, Dumesti,…

- Cei mai reprezentativi liberali de la nivel local fac Iasul de ras cu orice ocazie. Presedintele Consiliului Judetean este din nou cautat de procurorii anticoruptie. Primele informatii, arata ca DNA face perchezitii inca de dimineata in biroul lui Costel Alexe. Nici nu mai conteaza daca este vorba despre…

