Deșeuri incendiate ilegal lângă Târgu Jiu Polițiștii locali au sancționat luni contravențional un targujian cu amenda in valoare de 500 de lei, pentru incendierea unor deșeuri textile, plastice și vegetale pe un teren viran situat pe str. Merilor din municipiu. Potrivit reglementarilor legale in vigoare, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor se realizeaza doar de catre operatorii serviciilor de salubrizare, autorizați in acest sens. Incendierea deșeurilor, atat pe domeniul public, cat și in perimetrele aferente proprietaților private, reprezinta contravenție. Nu toți cetațenii municipiului Targu Jiu țin cont, insa, de prevederile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

