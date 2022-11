Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei. „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) desfasoara,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut ca prioritatea sa este pastrarea tuturor școlilor deschise, indiferent de modul in care va evolua criza energetica, pe fondul creșterii facturilor la incalzire, in prima conferința de presa in calitate de ministru. Domnia sa nu ma dorește ore online in acest…

- Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, poate trece sub controlul unui consortiu norvegian, care doreste sa preia nu numai 31,5% din actiunile principalului actionar al companiei romanesti, OMV, cat a anuntat in urma cu o luna Trend, ci un pachet de control de cel putin 51%,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar, vineri, functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, dupa ce inspectorii instituției au descoperit mai multe nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, Agerpres. Au fost controlate…

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat, marți, secretarul de stat in Ministrul Sanatatii, Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarul de stat, cei…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor face apel la romani sa fie extrem de atenți la bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, deoarece sunt riscuri grave pentru sanatate. „Bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, cu mult peste…