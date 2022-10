Stiri pe aceeasi tema

- Se forțeaza granița Romaniei, la Petea, cu zeci de tone de deșeu de aluminiu. Ne bucuram ca inca mai avem punte de trecere a frontierei pazite de polițiști de frontiera care sa retuneze deșeurile de orice fel…la origini. Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din vestul țarii impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Nationale de Mediu au luat masura nepermiterii intrarii in tara pentru trei mijloace de transport, incarcate cu peste 67 de tone de deșeuri din imbracaminte, textile și aluminiu. Ieri, la diferite intervale de timp, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Bihor din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul, la intrarea in tara, a doua mijloace de transport incarcate cu peste 23 de tone de deșeuri constand in componente…

- Se forțeaza punctele de trecere a frontierei cu zeci de tone de deșeuri. Ce se va petrece cand nu vom mai avea controale la frontiera? Ne dorim sa devenim groapa de gunoi a occidentalilor? Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu comisarii Garzii de Mediu…

- Cantitatea de peste 13 tone de deseuri din plastic din Bulgaria pentru o societate comerciala din Romania a fost oprita de la intrarea in Romania, prin PTF Giurgiu, de politistii de frontiera giurgiuveni, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Politistii de frontiera și Garda de Mediu au descoperit, in ultima saptamana, in urma controlului asupra unor vehicule, peste 330 tone de deseuri, pentru care soferii nu detineau documente de transfer conform prevederilor legale, informeaza News.ro. ”Cel mai recent caz s-a inregistrat in data de 14.07.2022,…