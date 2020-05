Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a cel putin 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP sambata, la ora 15:30 GMT, pe baza unor cifre oficiale.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese provocate de coronavirus. Bilanțul urca la 498 de morți. Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti Data internarii: 04.04.2020, la Spitalul...

- UPDATE – Inca 4 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 482, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Ultimele patru persoane aveau virste cuprinse intre 46 si 83 de ani. Este vorba despre doua femei si doi barbati din…

- Numarul persoanelor care au decedat in Romania din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus a ajuns la 400. Autoritațile au anunțat, cu puțin timp in urma, opt noi decese. Este vorba despre persoane care aveau varstele cuprinse intre 41 și 82 de ani, cinci barbați și trei femei. Cei mai mulți…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, un barbat de 82 ani dintr-un camin de batrani din judetul Galati a fost confirmat in data de 3 aprilie si a fost internat in sectia ATI. Barbatul murit in 4 aprilie. Pacientul suferea de dementa, cardiopatie ischiemica, fibrilatie atriala si insuficienta cardiaca.…

- Grupul de Comunicare strategica a raportat alte trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total pe tara ajungand la 68.Deces 66: Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.Data…

- Tokyo a raportat marti un numar record de 17 cazuri noi, bilantul total in capitala nipona ajungand la 171 si depasind astfel insula Hokkaido (nord), prefectura care detinea pana atunci numarul cel mai mare de infectari, potrivit NHK.Pe teritoriul Japoniei au fost recenzate 1.214 de contaminari, potrivit…

- "In Rusia au fost inregistrate 1.600 de decese provocate de noul coronavirus, confirmate de analize", susține Valeri Solovei, cunoscut politolog rus, doctor in științe istorice, care a fost forțat sa demisioneze din motive politice de la conducerea Departamentului de relații publice al MGIMO ( Institutul…