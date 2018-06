DESERTUL ZILEI. Fursecuri de casă Mod de preparare Fursecuri de casa Punem intr-un castron mai mare untura (sa fie la temperatura camerei), ouale, zaharul, praful de sare si zaharul vanilat si amestecam pana obtinem o compozitie omogena, apoi adaugam si esenta de vanilie.

Amestecam praful de copt cu faina si o adaugam in ploaie, amestecam bine pana obtinem un aluat tare, nu exagerat de tare (daca respectati intocmai cantitatile o sa va iasa numai bun aluatul, ca niciodata am masurat exact cantitatile la fiecare).

Apoi am facut fursecurile cu ajutorul unui pistol de biscuiti.

Le puneti direct in tava (nu mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

