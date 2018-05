Desertul zilei: Chocolate Cake Mod de preparare Untul impreuna cu ciocolata rupta in bucati mici se topesc la foc mic. Se adauga si cacaoa si se amesteca. Se lasa deoparte la racit. Ouale intregi se mixeaza impreuna cu un fir de sare si cu zaharul adaugat treptat. Se adauga apoi untul topit impreuna cu ciocolata, faina care a fost amestecata in prealabil cu praful de copt si esenta de rom. Aceasta compozitie se toarna intr-o tava in care s-a pus hartie de copt si se coace la cuptorul incalzit, la 180 de grade, timp de 25-30 de minute. Cand este gata se rastoarna intr-o alta tava si se lasa la racit.

Pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

