Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman le-a povestit fanilor cum a reușit sa scape de kilogramele nedorite. Celebra vedeta a dezvaluit secretul care a ajutat-o in procesul de slabire. Fosta prezentatoare de televiziune se simte bine in pielea sa și este mulțumita acum de noua imagine. Bruneta a subliniat ca a ajuns la alte masuri…

- Cu toții ne-am dori sa mancam ciocolata fara sa ne ingrașam. Ei bine, Cornelia Rednic, care recunoaște ca este o mare iubitoare de dulce, a dezvaluit un truc pe care il folosește de ani buni, și care o ajuta sa iși pastreze aceeași greutate, deși mananca ciocolata.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Nastase a vorbit despre diferența de varsta dintre ea și fostul tenismen. Ce a marturisit bruneta, dar și cum merg lucrurile in casnicia lor, mai ales pentru ca in ultima vreme au existat și unele neințelegeri.

- Romanița Iovan a reușit sa slabeasca spectaculos in urma cu mulți ani, dupa ce l-a nascut pe fiu ei, Albert. Vedeta a dat jos 24 de kilograme, iar acum are o silueta de invidiat. Creatoarea de moda a adoptat un stil de viața sanatos, face mult sport, dar are și un truc care o ajuta enorm in procesul…

- Cea mai batrana persoana din lume și-a spus secretul! Este vorba despre o calugarița in varsta de 118 ani, care in prezent se afla intr-un azil de batrani, acolo unde are de gand sa iși petreaca tot restul vieții. Batrana a marturisit care este bautura pe care o consuma in fiecare zi, fara excepție.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit al doilea cel mai longeviv suveran, cu cei 70 de ani de domnie pe care i-a implinit anul acesta, la venerabila varsta de 96 de ani. In mod cert, regina re o gena foarte buna, dar și alimentația ei joaca un rol important. Afla ce mananca la micul dejun…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru aparițiile sale extravagante și cariera pe care și-a construit-o in televiziune. Vedeta, care arata extrem de bine, ne-a marturisit, in exclusivitate, care sunt secretele siluetei sale. De asemenea, ea ne-a dezvaluit ca trebuia sa plece la Asia Express, emisiune transformata…