- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Mauro Icardi, 27 de ani, a decis sa plece din Franța și sa se autoizoleze in Italia, țara din Europa cea mai afectata de Covid-19, cu 101.737 de persoane infectate pana marți.Fotbalist la campioana Franței, Paris Saint Germain, Icardi și-a surprins coechipierii cand a anunțat ca, pe perioada pandemiei…

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…

- Bilantul epidemiei de coronavirus (Covid-19) a depasit luni pragul de 3.000 de decese la nivel mondial si continua sa aiba consecinte grave in intreaga lume, in special in Italia si Coreea de Sud, unde numarul de noi cazuri a inregistrat o crestere fulminanta, relateaza AFP. In China, unde…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani a murit din cauza noului coronavirus la un spital din Paris, marcand primul deces confirmat in afara Asiei și prima fatalitate pe pamantul european, a anunțat sambata ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn. Barbatul chinez in varsta fusese internat la Paris,…

- Tarile europene trebuie sa decida impreuna care sunt interesele comune de securitate, a declarat vineri presedintele francez, Emmanuel Macron, amintind ca Franta este o putere nucleara si ca interesele tarii au o "dimensiune europeana", anunța MEDIAFAX."Sunt convins ca europenii trebuie sa…

- Mii de persoane au iesit din nou in strada miercuri in Franta pentru a protesta impotriva controversatei reforme a sistemului de pensii propusa de guvernul presedintelui Emmanuel Macron, informeaza dpa potrivit Agerpres. Demonstranti s-au adunat miercuri in capitala Paris, in orasul-port Marsilia…

