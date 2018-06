Desertificarea Romaniei i-a alertat pe europeni. Nu si pe noi

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului a vorbit espre viitorul mare cutremur care va avea loc in Romania. Seismologul Gheorghe Marmureanu a facut declarații despre viitorul mare cutremur din Romania la postul de televiziune Antena Stars . In ultima perioada, in Romania au…

- Romania este in pericol sa devina un vast... desert. Este semnalul de alarma tras de Curtea Europeana de Conturi, care scrie intr-un raport ca peste o suta de mii de hectare de teren din Dobrogea, sudul Moldovei si sudul Campiei Romane au fost lovite de seceta extrema.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, ieri, ca Romania si Lituania au comis mai multe incalcari ale drepturilor omului, fiind complici la programul centrelor de detentie secreta ale CIA in cele doua tari. Curtea a fost sesizata in 2011 si 2012 de catre doi prizonieri de la Guantanamo…

- Șefa Administratiei Nationale, Elena Mateescu, a prezentat la Romania TV cum vor fi cele trei luni de vara.”Pentru prima luna a verii, anticipam valori medii lunare a temperaturilor mai ridicate decat in mod obisnuit. In sud-est, sud si vest si in rest valori normale. Observam o tendinta de cantitati…

- Oricat ar incerca Romania sa forteze apropierea de Republica Moldova si, de ce nu, sa spulbere granita ce o desparte de sora ei, drumul Chisinaului pare batatorit bine spre Rasarit. Si e cu sens unic, niciun loc de intoarcere pe autostrada ruseasca nu se intrevede la orizont. Scenariul pus la cale de…

- Migratia anotimpurilor e un cosmar pentru agricultori. Vremea imprevizibila face imposibila respectarea calendarului insamantarilor, iar fenomenele extreme distrug culturile an de an, de o vreme incoace, intr-o proportie mai mica sau mai mare. Care este solutia? Conform doctorului in agronomie Mihai…

- Vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei, in cea mai mare parte a tarii, potrivit unei informari meteo emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astazi, pana la ora 15:00, vremea va fi deosebit…