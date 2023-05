Stiri pe aceeasi tema

- Un desert vegan a fost retras de pe piata, din toate marile magazine, de catre Alois Muller GmbH & Co.KG, deoarece, din cauza unei erori, a fost introdusa o proteina din lapte, nedestinata produsului final. Desertul poate fi periculos pentru cei cu alergii, dar poate fi consumat fara restrictii de cei…

- Avertisment pentru clienții Carrefour, Lidl și Auchan. Inspectorii Autoritații Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au tras un semnal de alarma privind produsul alimentar retras de urgenta din magazine. Afla in randurile de mai jos de ce este periculos, de fapt. Produsul alimentar…

- Desert vandut de marile lanțuri comerciale, retras de la vanzare. Un sortiment de spuma de ciocolata pe baza de crema de nuci de cocos este retras de la comercializare de compania producatoare, ca masura de precauție pentru protecția consumatorilor, transmite ANSVSA . Compania Alois Muller GmbH & Co.KG…

- Fie ca ii consumam la intalnirile de familie, fie ca la picnicurile de 1 mai. Vorbim de celebrii mici, indiferent ca sunt facuți in casa, sau facuți și vanduți la Kaufland, Carrefour sau Auchan. Dar, iata ca ANPC vine și publica o analiza asupra a ceea ce conțin micii la caserola care se vand in […]…

- Lanțul de magazine Cora Romania a anunțat programul dupa care vor funcționa magazinele de Paste 2023, in zilele de 15, 16 și 17 aprilie. Astfel, daca aveți de facut cumparaturi in perioada respectiva, consultați mai jos programul Cora de Paște 2023.Ca toate lanturile de retail, si magazinele Cora vor…

- Lanțul de magazine Mega Image va funcționa dupa un program special de Paște 2023, in zilele de 15, 16 si 17 aprilie. Astfel, daca ai de facut cumparaturi in aceasta perioada, consulta din timp programul magazinelor Mega Image de Paște 2023.Magazinele Mega Image vor fi inchise duminica, in prima zi de…

- Lidl Romania a anunțat ca, in perioada sarbatorilor pascale, magazinele din intreaga țara vor funcționa dupa un program special. Consultați programul Lidl de Paște 2023 și aflați cand puteți merge sa va faceți cumparaturile in perioada respectiva. La fel ca in alți ani, Lidl ofera angajaților sai din…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor anunța retragerea din comerț a unui lot de oua, produs in raionul Taraclia. In urma unor verificari s-a constatat ca gainile ouatoare sunt contaminate cu Salmonella, scrie Echipa.md . Este vorba despre producatorul „Aviton Agro” din satul Valea Perjei,…