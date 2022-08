Deșert și caniculă: Tesla, test de foc în Dubai O camila singuratica s-a oprit sa priveasca un sedan negru in deșertul Dubaiului. Este un Tesla, adus de inginerii companiei pentru „teste de caldura extrema și durabilitate” la temperaturi de 50ºC. Printre mașinile testate in Dubai se numara Model Y, Model X și Model 3. Pentru a evalua durabilitatea unei mașini este necesar ca aceasta […] The post Deșert și canicula: Tesla, test de foc in Dubai first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

