- In anul 2014, Alexandra Dindiligan a castigat cu echipa de junioare a Romaniei medalia de aur la Campionatul Mondial din Macedonia.Alexandra Dindiligan n. 16 februarie 1997, in Galati este o handbalista romana care, incepand din iunie 2020, joaca pentru clubul HC Zalau, pe postul de extrema stanga.Anterior…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- Biroul Executiv al PNL a validat negocierile din cadrul coaliției de guvernare privitoare la imparțirea portofoliilor de prefecți. La vot s-a inregistrat o singura abținere, cea a lui Robert Sighiartau. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat, astazi, pe antrenorii Corneliu Papura (Universitatea Craiova) si Marius Croitoru (FC Botosani) cu cate 2 etape de suspendare si 320 de lei penalitate financiara, informeaza LPF . Papura a fost eliminat pentru proteste la adresa…

- Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, lanseaza un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, și a apropiaților acestuia din PNL. Tișe susține ca exista lideri ai PNL care sunt ”impotenți politic”, dar care vor sa puna stapanire pe organizația PNL Cluj, cea mai performanta filiala a PNL.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, atenționari cod galben de vant in trei județe din Ardeal și atenționari cod galben de ceața in cinci județe din Moldova. Potrivit ANM, este cod galben de vant in Maramureș, Cluj și Bistrița-Nasaud. In zona inalta din aceste…

- In luna august a anului acesta, Carmen Grebenișan a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Alex Militaru. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Carmen a vorbit despre planurile de nunta, dar și despre copii. De cațiva ani, Carmen locuiește in București, deși mulți dintre urmaritorii ei cred…