Desenele animate create de Hayao Miyazaki, difuzate pe platforma Netflix

Compania Netflix, un gigant american al industriei de streaming, va putea sa difuzeze pe platforma sa online, accesibila de pe mai multe continente, capodoperele animate ale regizorului japonez Hayao Miyazaki, precum "Spirited Away", "Princess Mononoke" si "My Neighbor Totoro", informeaza AFP.



Grupul american a anuntat intr-un comunicat ca a semnat un acord care ii ofera acces la un catalog cu 21 de filme produse de Studio Ghibli, pe care le va difuza incepand din 1 februarie in tarile unde platforma este activa, cu exceptia a trei teritorii: Statele Unite, Canada si Japonia. Anuntul…