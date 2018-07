Desemnarea unui suveranist la conducerea Rai, grupul audiovizual public italian, a provocat duminica furia magnatului media Silvio Berlusconi, in masura sa i se opuna cu prilejul votului in comisia parlamentara, relateaza AFP.

Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Liga (extrema dreapta), la putere de doua luni in Italia, au anuntat in ultimele zile, cateodata total prin suprindere, persoanele in fruntea marilor societati de stat italiene.



Marcello Foa, prezentat de presa italiana ca un "suveranist" apropiat de Liga si aparator al presedintelui rus, Vladimir Putin, a fost propus…