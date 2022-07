Desculț în iarbă – desculț de orice gând Dupa cum știți, in weekendul acesta, 22-24 iulie 2022, se desfașoara la Tirgu Mureș Festivalul Desculț in iarba, care este un prilej de relaxare pentru tirgumureșeni și nu numai, și care induce o anumita stare de spirit – visarea. Festivalul a intrunit in ediția de anul acesta o mulțime de idei menite sa induca starea de reverie și descatușarea din mediul urban sufocant. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Source

