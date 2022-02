Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a fost anuntata in data de 16 februarie 2022 de catre Comisia Europeana ca a intrat in faza finala a selectiei pentru participarea la Misiunea ”100 de Orase Inteligente si Neutre Climatic” a Comisiei Europene. Ramnicu Valcea si-a exprimat astfel intentia de a deveni…

- S-a anunțat oficial cine sunt concurenții de la „Dancing on Ice: Vis in doi”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Catalin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheața. Antena 1 pregatește pentru…

- Autoritatile din Alba Iulia isi doresc ca municipiul sa se numere printre cele 100 de orase europene care vor beneficia de sprijinul Comisiei Europene pentru a deveni inteligente si neutre din punct de vedere climatic, pana in anul 2030.

- Media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana, arata o analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatatii in Romania. Potrivit documentului, numarul…

- Un proiect de ghid de comunicare interna al Comisiei Europene, datand din luna octombrie, a devenit peste noapte o declarație de razboi fața de spiritul și obiceiurile romanești. „Lasați-ne așa cum suntem de la moși stramoși!”, le transmite oficialilor europeni președintele Academiei Romane, Ioan Aurel…

- „Am negociat deja cu reprezentantii Comisiei Europene traseul viitor pentru deficitul bugetar, nu vom devia de la acesta. Avem in PNRR toate reformele, 64 de reforme care vor moderniza economia, le vom implementa si nu vom schimba PNRR”, a afirmat Florin Citu, pentru Euronews. Ministrul Finantelor,…