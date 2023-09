Stiri pe aceeasi tema

- RECIDIVIST… Adus in fața judecatorilor de drepturi și libertați, Romeo Blegu, barbatul de 39 de ani din Secuia reținut de polițiști dupa o acțiune ca in filme, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia instanței nu a fost una definitiva, astfel ca barbatul a contestat masura privativa de…

- JUDECATA…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a ucis propriul copil cu o lovitura de cutit, Gigel Manta asteapta acum, in spatele gratiilor, sentinta. Chiar daca a pornit cu amanari, judecata acestuia a intrat, de ceva vreme, pe fondul instantei astfel ca, in cel mai scurt timp, calaul de…

- VIRTUTE… Bianca Ifteni, sportiva din Padureni, care, de cativa ani, inregistreaza succese importante in competitii de anvergura, unde efortul, talentul si staruinta ei fac auzit numai cu cuvinte bune numele Vasluiului, al Husului si al comunei sale natale, Padureni, a reusit sa obtina in aceste zile…

- CANOTOARE DE AUR ȘI BRONZ!… Canotoarele Bianca Ifteni, din comuna Padureni și Bianca Draghici, din comuna Ivești, ambele din județul Vaslui, au ajuns pe podium la Campionatul Mondial de Canotaj – Under 19 din Franța. Bianca Ifteni a ajuns pe locul 1 la simplu vasle – feminin și Bianca Draghici a luat…

- PARTICIPARE… Canotoarele Bianca Draghici, din comuna Ivești, și Bianca Ifteni, din comuna Padureni, lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de Canotaj – Under 19 din Franța. Bianca Draghici va concura in proba de 8 plus 1, iar Ifteni va participa la simplu vasle – feminin. In aceste zile, la Paris,…

- CONDAMNARE….Trimisa in judecata pentru omor dupa ce a fost acuzata ca si-a ucis sotul cu un cutit, femeia de 21 de ani din Trohani si-a primit, zilele trecute, pedepsa. Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea femeii la sapte ani de inchisoare in regim de detentie. In latura civila, criminala…

- REPETITIE…O noua amanare, pentru fi puse in discutie unele aspecte discutate luna trecuta, aduce Dosarul Munteanu tot mai aproape de termenele de prescriere. De asemenea, magistratii ieseni pot lua in calcul inclusiv retrimiterea spre rejudecare a dosarului la Tribunalul Vaslui, dupa ce unii dintre…

- DECIZIE… Un nou dosar a fost intors la Tribunalul Vaslui pentru rejudecare. Curtea de Apel Iași a decis ca instanța vasluiana a dat o decizie greșita și a anulat-o, cerand magistraților sa judece din nou cauza. Este vorba, mai exact, despre un dosar in care un șofer de la Transurb a contestat decizia…