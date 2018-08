Descoperiti secretul unui viitor stralucit pentru copilul dvs! Bazele se pun in clasele 0 - VIII

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia se intoarce acasa cu coada intre picioare Rezultate inregistrate in meciurile de duminica: GRUPA G Anglia - Panama 6-1. Echipa britanica, ce parea oarecum dezorientata in prima intalnire, din lipsa unui conducator de joc, s-a dezlanțuit in fața panamezilor și a facut din Kane, cu un hat trick,…

- Cand vine vorba despre amenajarea si decorarea locuintei, foarte multe persoane nu realizeaza importanta corpurilor de iluminat, ci se concentreaza numai asupra unui sistem electric functional. Insa, ceea ce nu realizeaza acestia, este ca intregul aspect al unei camere poate fi schimbat prin intermediul…

- NASA se ocupa de ani de zile cu analizarea planetelor din sistemul nostru solar. In 2017, NASA a gasit pe planeta Ceres compusi carbonici similari celor care s-au aflat la baza constituirii vietii pe Planeta Pamant.

- Indiferent daca iți place sa scrii, sa povestesti sau sa faci live pentru ai tai 1000 de prieteni, ori sa impartasi impresii si emotii doar cu mama, la Unite ai solutia perfecta. Ai abonamente noi, cele mai avantajoase pe piata, in care singur alegi ce sa consumi, minute, MB sau SMS. Mai mult, la conectarea…

- Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu a dat frau liber emoțiilor la Digi24 și a marturisit ca nu-și poate stapani lacrimile, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros, dupa un meci excepțional impotriva Garbinei Muguruza.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca suspendarea presedintelui nu este un subiect care sa fie discutat in partid deocamdata, adaugand ca social-democratii nu vor fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, sa se plaseze deasupra legii sau Constitutiei. "Vreau sa fac o precizare…

- Iohannis, despre decizia CCR in cazul revocarii șefei DNA: ”Voi aștepta decizia, motivația, voi citi și voi acționa in consecința”, a spus președintele Romaniei, in așteptarea deciziei pe care judecatorii CCR urmeaza sa o ia, dupa sesizarea unui conflict de natura instituționala, de catre Executiv,…