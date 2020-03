Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a declarat ca nu i s-a propus functia de vicepremier in Cabinetul Citu, deoarece el este presedintele PNL, iar presedintele PNL nu poate fi altceva decat premier. Orban a explicat ca presedintele Klaus Iohannis mai poate face o nominalizare…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, a declarat ca prin desemnarea lui Florin Citu ca premier presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia, iar din acest moment ar putea incepe procedura de suspendare a sefului statului."Propunerea de prim-ministru pe care a facut-o…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, miercuri, ca PSD va analiza posibilitatea unei noi sesizari la CCR dupa propunerea facuta de Klaus Iohannis, deoarece nu ar fi o propunere care sa strânga o majoritate parlamentara.Presedintele interimar al PSD a anuntat ca social-democratii…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, a declarat miercuri ca prin desemnarea lui Florin Citu ca premier presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia, iar din acest moment ar putea incepe procedura de suspendare a sefului statului. "Propunerea de prim-ministru pe care a facut-o…

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat ca nominalizarea sa de catre presedintele Klaus Iohannis il onoreaza si il incarca de responsabilitate si a anuntat ca impreuna cu Ludovic Orban va demara negocierile pentru a forma o noua majoritate.

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Cițu, actualul ministru al Finanțelor din guvernul demis Orban I, sa fie noul prim-ministru. Propunerea vine dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a picat Guvernul Orban II și i-a cerut Președintelui sa vina cu o noua propunere.

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, raspunde la acuzațiile actualului ministru de Finanțe, Florin Cițu, cel care l-ar fi acuzat ca este ”spion rus”. Teodorovici arata ca a fost propus ministru și in mandatul lui Traian Basescu și in mandatul lui Klaus Iohannis, ceea ce inseamna ca a fost…

- "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe sa cred ca ne intoarcem zece ani inapoi. Avem un presedinte de dreapta, guvernul presedintelui, pe care si l-a dorit, o majoritate parlamentara, asa cum a fost ea facuta, oameni care au trecut la Putere, si o criza economica si sociala in care…