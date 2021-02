Stiri pe aceeasi tema

- In centrul orasului Constanta, o descoperire arheologica importanta a fost facuta in urma unor sapaturi Pe strada Mihail Kogalniceanu nr.5 a iesit la suprafata un turn al zidului Cetatii Tomis Terenul apartine unor persoane fizice Arheologii de la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta au precizat…

- A intrat deja in traditia Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste sa sarbatoreasca aniversarea nasterii Post-ul „Lumea lui Caragiale” expusa la Muzeul de Istorie din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziua de 24 ianuarie a fost marcata si la Ploiesti, prin depuneri de flori si ceremonie militara la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Au fost prezenti parlamentarii PSD Prahova si tinerii social-democrati, iar evenimentul a fost organizat de Primaria Ploiesti in colaborare cu Muzeul de Istorie.…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul la Palatul Culturii pentru a vizita in perioada 12 ianuarie – 30 iunie 2021 expoziția „Underground Iași – Istorii redescoperite”, al carei vernisaj se va desfașura in data de 12 ianuarie 2021 la orele…

- Dupa victoria prin KO in fața lui Badr Hari (36 de ani), romanul Benny Adegbuyi (35 de ani) a stabilit mai multe recorduri in promoția Glory și in kickboxingul romanesc. Benny Adegbuyi l-a facut KO pe Badr Hari in Glory 76 (VIDEO) Dupa victoria prin KO tehnic, Benny a devenit primul roman care-l invinge…

- Lectorul universitar, dr. Mihai Bulai, prodecanul Facultatii de Geografie si Geologie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a creat un infografic cu cele mai interesante si atractive obiective turistice aflate in apropierea Iasului, printre care se regasește și Ungheniul. Infograficul…

- La Centrul Cultural al Romanilor din Transcarpatia, Ucraina, a fost vernisata vineri o expoziție de carte și fotografie istorica intitulata „Maramureșul și Marea Unire”, potrivit Basilica.ro Exponatele vorbesc despre trecutul romanilor din Maramureșul istoric de la dreapta Tisei. Evenimentul…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arte Plastice Lugoj va omagia implinirea a 102 ani de la Marea Unire prin doua activitați organizate in mediul virtual. Astfel, miercuri, 25 noiembrie 2020, la ora 17.00, va fi vernisata, expoziția virtuala intitulata „Lugojul și Marea Unire“, realizata de…