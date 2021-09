Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani o educatoare din București a fost ucisa cu sange rece de partenerul sau de viața pe numele caruia ceruse mai multe ordine de restricție. Acum ies la iveala noi informații de dupa crima șocanta și se pare ca familia barbatului nu mai vrea sa auda de el.

- Lucian Bode a oferit prima reacție in cazul educatoarei din București ucise de soțul cu care se afla in divorț și pe numele caruia avea numeroase ordine de protecție. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, femeia nu avea in posesie un ordin de protecție in vigoare, dar asta pentru ca oamenii legii…

- Uciderea educatoarei din București a cutremurat o țara intreaga, milioane de cetațeni fiind extrem de revoltați din cauza lipsei intervenției Poliției Romane in acest caz, dupa ce in spațiul public s-a transmis ca femeia avea ordin de protecție impotriva soțului sau cu care era in proces de divorț.…

- Crima care a avut loc acum patru zile in București a șocat pe toata lumea, cu atat mai mult cu cat criminalul ar mai fi avut antecedente și numeroase plangeri la Poliție. Educatoarea ucisa nu a avut nicio șansa in fața monstrului, iar fratele indurerat al acesteia vorbește despre chinul prin care femeia…

- Educatoarea ucisa in urma cu doar cateva zile de partenerul ei de viața ar fi cerut nu unul, ci 10 ordine de protecție impotriva soțului ei. Din nefericire acestea au fost respinse pe motivul ca nu ar fi intemeiate.

- Doua surori romance de 14 si 15 ani, care au fost vandute de parinti cu 6.000, respectiv 7.000 de euro, unei alte familii de romani, pentru casatorie, au fost eliberate de Politia Nationala din Spania si preluate de serviciile de protectie sociala din Junta de Castilla-La Mancha.

- Poliția Naționala din Spania a eliberat doua surori de 14 și 15 ani, care au fost vandute de parinții romani și obligate sa se casatoreasca. Vanzatori, cumparatorii, dar și soțul uneia dintre fete au fost arestați la Alcazar de San Juan luna aceasta, dupa o ancheta complexa a poliției.

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce soferul unei masini a aruncat un plic cu bani in interiorul altei masini, fiind vazut de un echipaj de Politie aflat in patrulare. In masina a fost gasita suma de 300.000 de euro si aproximativ 45.000 dolari. Ambele persoane au fost identificate.…