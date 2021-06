Descoperiri și fenomene ciudate în deșert Deserturile ocupa o parte semnificativa a Pamintului planetei noastre. Acoperind astfel de teritorii mari, ele ascund secretele trecutului și fenomenele inexplicabile ale prezentului. Astazi va voi relata despre cele mai incredibile descoperiri și fenomene gasite in deșerturi Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Noi credeam ca controlam totul. Dar din cind in cind, natura ne amintește de puterile sale și nu putem decit sa-i admiram creativitatea. Astazi va aratam cele mai neobișnuite fenomene naturale care fascineaza. Continuare: ecology.md

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca planeta are resurse finite si a subliniat ca astronomia da speranta unui viitor de descoperiri care sa aprofundeze cunoasterea lumii. "Astronomia este nu doar una dintre cele mai vechi stiinte ale umanitatii, dar este si unul dintre cele…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța cercetarii și cunoașterii și l-a felicitat pe Dumitru Prunariu, primul roman care acum 40 de ani a zburat in spațiu, dar și pe elevii olimpici ai Romaniei, intr-un mesaj transmis luni in deschiderea festivalului AstroFest, eveniment dedicat Zilei Astronomiei.

- Un nou caz de lipotimie postvaccinare a fost raportat miercuri, la un centru din Slatina, cel de-al treilea inregistrat in ultimele doua saptamani in judetul Olt in urma administrarii vaccinului anti-COVID, potrivit informatiilor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt. In toate…

- Presimțirea spațiului... In urma cu șaizeci de ani, in imensitatea sa, depașind gravitatea pamintului a ieșit primul mesager al Pamintului, omul sovietic Iurie Alexeevici Gagarin. Prin zborul sau legendar pe corabia spațiala cu numele simbolic "Vostok", el a transformat aceasta presimțire intr-o realitate…

- O gaura aparuta sub casa i-a atras atenția unui proprietar. Mai mult, se auzeau zgomote ciudate din acea zona, scrie ro-viral.video. A deschis telefonul mobil și a inceput sa filmeze totul. Ce a surprins l-a facut sa rada cu pofta.Puteți vedea imaginile video mai jos in articol:

- Lucrarile de drenarea apei in- și din jurul Bisericii Reformate din Fantanele, cladire de patromoniu, au devenit realizabile in urma caștigarii unei licitații. Intervențiile insa sunt condiționate de cercetarile arheologice atribuite Muzeului Județean Mureș. Aceste cercetari s-au derulat in doua etape:…

- Sindicatul Europol a publicat, sambata seara, imagini cu un barbat care injura si ameninta politistii, dupa ce i-a amenintat cu un topor. ”Bai, caschetare, scoti pistolul la mine?”, le spune, intre altele, barbatul, suspectat ca sustrage lemne, aflat intr-o masina de teren. Sindicalistii explica…