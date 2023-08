Stiri pe aceeasi tema

- Din imaginile publicate pe Tik Tok se poate vedea cum unele șuruburi nu sunt stranse deloc, putand fi scoase cu mana. Alte șuruburi sunt stranse, dar sunt stranse atat de slab incat pot fi desfacute cu mana. „Ce ai facut, ma nene, ma? Tot podul așa este. Nimic nu-i strans. E facut la fantezie”, susține…

- Inaugurat pe 7 iulie, asfaltul podului suspendat peste Dunare, de la Braila, prezinta denivelari. De vina ar fi circulația autovehiculelor de șapte tone, spune Directorul CNAIR. Nerespectarea restricțiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare, nu au fost respectate a afirmat Cristian…

- Circulatia pe podul suspendat peste Dunare de la Braila se va inchide in timpul noptii, de luni pana vineri, pentru finalizarea lucrarilor auxiliare. Anunțul a fost facut vineri, 7 iulie, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare…

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…