Avem din nou o performanța arheologica remarcabila! Cercetatorii au descoperit una dintre cele mai timpurii cladiri creștine cunoscute in Golful Persic, situata in Samahij, Bahrain. Aceasta ofera primele dovezi fizice ale unei comunitați creștine de mult disparute din aceasta regiune. O pagina neașteptata din istoria Golfului Creștinismul, in prezent, nu este asociat cu Golful Persic, […]