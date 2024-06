Descoperirea uluitoare a sandalei militare romane în Germania Intr-un colț liniștit al Germaniei, aproape de un vechi fort roman auxiliar din Oberstimm, arheologii au facut o descoperire extraordinara: resturile unei sandale militare romane de acum 2.000 de ani. Acest obiect rar, gasit in timpul sapaturilor la o așezare civila de pe marginea fortului, ne ofera o privire fascinanta asupra vieții cotidiene din perioada […] The post Descoperirea uluitoare a sandalei militare romane in Germania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

