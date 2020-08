DESCOPERIREA SECOLULUI Cercetători finlandezi au găsit leacul pentru mahmureală Mai mulți cercetatori finlandezi cred ca au gasit leacul pentru mahmureala. Potrivit acestora, o doza de l-cisteina ar reduce greata si durerile de cap cauzate de alcool, anunța MEDIAFAX. Mai mulți cercetatori de la Universitatea din Helsinki si de la Universitatea Finlanda de Est cred ca au descoperit ceea ce oamenii cauta de secole: un leac pentru mahmureala. Acestia au constatat, in cadrul unui studiu, ca o doza de 1,200 mg de l-cisteina reduce greata si durerile de cap cauzate de alcool, in timp ce o doza de 600 mg a contribuit la atenuarea stresului si a anxietatii, potrivit Bloomberg. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

