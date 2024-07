Stiri pe aceeasi tema

- In abisul Oceanului Pacific, in conditii de intuneric total, oamenii de stiinta au descoperit in mod surprinzator oxigen care nu provine de la organisme vii, ci de la pietre ce contin metale, fapt care pune sub semnul intrebarii teoria acceptata despre originile vietii pe Pamant, transmite luni AFP.…

- Intr-un colț pitoresc al Romaniei, in satul Caldararu de langa Zlatna, soții Dapix și Zia Țundrea au facut o descoperire ce avea sa rasune in paginile istoriei culinare a țarii. In timp ce renovau vechea lor gospodarie moștenita de generații, sub un perete daramat, au gasit o comoara neprețuita: prima…

- Avem aici o noua descoperire remarcabila, care contesta ințelegerea noastra asupra distribuției apei pe Pamant. Cercetatorii au gasit dovezi ce sugereaza prezența unor cantitați imense de apa, echivalente cu mai multe oceane, captive adanc sub Statele Unite, grație unui mineral numit ringwoodit. Descoperirea,…

- Mitologia, folclorul și chiar Biblia ne spun ca giganții au umblat odata pe Pamant. Și, se pare, exista dovezi care susțin aceasta afirmație. Resturi umane extraordinare au fost gasite in statul Nevada din SUA, unele dintre schelete masurand pana la 3 metri in inalțime. Pe langa dimensiunile lor impresionante,…

- Suntem familiarizați cu conceptul ca verdele simbolizeaza viața pentru noi. In lumina condițiilor de pe Pamant, evoluția organismelor fotosintetice bazate pe clorofila a favorizat culoarea verde omniprezenta in natura. Insa, atunci cand ne proiectam gandurile catre viața pe alte planete, presupunem…